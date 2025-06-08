أمريكا ترفع سوريا من قائمة "الدول المارقة"

(وكالات)

أعلن البيت الأبيض شطب اسم سوريا من "قائمة الدول المارقة"، وهي لائحة غير رسمية لطالما استخدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتصنيف خصومها السياسيين على الساحة الدولية.

ولا يعني القرار، الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه يحمل دلالة سياسية قد تُقرأ باعتبارها جزءًا من إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

وفي بيانه عبر منصته الرسمية باللغة العربية على منصة "إكس"، أوضح البيت الأبيض، أن سوريا لم تعد مدرجة ضمن قائمة "الدول المارقة"، التي تضم أيضًا إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، مؤكدًا أن هذا التصنيف غير ملزم قانونيًا، بل يُستخدم سياسيًا للإشارة إلى الدول التي تعارض المصالح الأمريكية، وتُمنع من التعاون مع واشنطن في مجالات استراتيجية مثل الطاقة النووية المدنية.

ما الفرق بين التصنيفين؟

وفي السياق الأمريكي، تُستخدم "قائمة الدول المارقة" كمصطلح سياسي غير رسمي للتأطير الإعلامي والدبلوماسي، وتُوظّف لتبرير مواقف معينة، لكنها لا تحمل ثقلاً قانونيًا. أما "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، فهي تصنيف رسمي تصدره الخارجية الأمريكية، ويستتبع التزامات وتشريعات ملزمة تتعلق بالتعامل مع الدولة المصنّفة.