قوات الاحتلال تنفذ مجزرة جديدة عند مراكز توزيع المساعدات

(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، بينها مواقع قريبة من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، ما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فقد تركزت الهجمات في رفح وخان يونس، حيث استهدفت طائرات مُسيرة إسرائيلية خيام نازحين في منطقة المواصي، مما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص، بينهم طفلتان. كما فارقت الطفلة ديما أبو موسى الحياة متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق على خان يونس.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، تسببت نيران الجيش الإسرائيلي في استشهاد أربعة مدنيين، بينما أُصيب نحو 70 آخرين، بعد استهداف منطقة قريبة من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غرب المدينة.

كما استشهد شخص آخر وأصيب مجموعة من المدنيين إثر إطلاق نار إسرائيلي قرب "محور نتساريم" وسط قطاع غزة، خلال تواجدهم بالقرب من أحد مراكز الإغاثة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد حذرت من أن "نموذج توزيع المساعدات الحالي في غزة غير فعّال"، واصفة إياه بأنه "دعوة للناس إلى موتهم"، في إشارة إلى المخاطر الأمنية التي يتعرض لها المدنيون خلال محاولتهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية.