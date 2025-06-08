إعلام عبري: إسرائيل وافقت على حركة "أبو شباب" كبديل لحماس

(وكالات)

كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على تقديم مجموعة "ياسر أبو شباب" المسلحة، كبديل محتمل لحركة حماس في إدارة قطاع غزة.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن تل أبيب تخلّت عن سيناريوهات متعددة كانت تُطرح لخلافة حماس، واعتبرت أن "ميليشيا أبو شباب" تمثل البديل الأكثر واقعية في الوقت الراهن. ووفقًا للمصادر ذاتها، باشرت هذه المجموعة بالفعل بتنفيذ مهام ميدانية في جنوب القطاع، من بينها تأمين الطرق المؤدية إلى مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح، وتوفير الحماية لقوافل الإغاثة.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، رجحت الجهات الأمنية الإسرائيلية أن يشكّل الوجود العلني لمسلحين يعارضون حماس على الأرض عاملًا محفزًا لدى السكان المحليين للانقلاب على الحركة، وربما حتى الانخراط في تشكيلات مسلحة منافسة.

وأكدت المصادر أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى "تراجع غير مسبوق في القدرات السياسية والعسكرية لحماس"، معتبرة أن هذه اللحظة تشكّل فرصة لإعادة رسم خريطة السيطرة داخل القطاع، خاصة مع الإنهاك الذي أصاب البنية التنظيمية للحركة جراء الحرب.

وفي السياق نفسه، أورد موقع "والا" أن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية صادقت على تزويد مجموعة أبو شباب بأسلحة خفيفة تشمل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخائر، لدعم قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. كما كشف التقرير عن خلفية زعيم المجموعة، مشيرًا إلى أنه "بدوي يبلغ من العمر 31 عامًا وينحدر من مدينة رفح.