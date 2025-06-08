اندلاع حريق في معبد يهودي بالقدس

تل أبيب - (د ب أ)

اندلع حريق صباح اليوم الأحد في معبد "أور حبيب"، التابع للحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، إسحاق يوسف، في حي سانهدريا بالقدس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم العثور على "جرافيتي" يحمل عبارات كراهية وصلبان على مبنى قريب.

ومن جانبها، ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الواقعة التي أسفرت عن حدوث أضرار في الممتلكات - من بينها احتراق كرسي الحاخام - دون وقوع إصابات.

وأفادت خدمات الإطفاء والإنقاذ أن رجال الإطفاء حددوا مصدر الحريق الذي انتشر عبر سقف عازل للصوت داخل المبنى.