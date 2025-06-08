إيران تدعو لإجبار الولايات المتحدة على قبول رفع العقوبات

طهران - (د ب أ)

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه "يجب إجبار الولايات المتحدة على قبول رفع العقوبات في اتفاق مربح للجانبين"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد.

وذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن "الاقتراح الأمريكي لا يذكر حتى رفع العقوبات ويظهر بوضوح أن سلوك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية غير المباشرة متناقض".

وأوضح قاليباف: "من جهة، تتحدث أمريكا عن انفتاح اقتصادي لإيران، لكنها عمليا تسعى إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم، ولا تعد حتى برفع العقوبات. من الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".

وأكد رئيس السلطة التشريعية على أنه "إذا كان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه ويتوقف عن تقسيم العمل مع الكيان الصهيوني وملاحقة أفكار (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشلة"، بحسب ما نقلته (إرنا).

وقال: "قلنا هذا مرارا وتكرارا، ونؤكده مجددا. يجب أن نجبر الولايات المتحدة على قبول رفع العقوبات في اتفاق مربح للجانبين، من خلال حل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية، والاعتماد على القدرات المحلية".