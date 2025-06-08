إعلان

روسيا تعلن إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

10:54 ص الأحد 08 يونيو 2025

طائرة مسيرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مناطق عدة.

وقال البيان "في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 7 يونيو الجاري، إلى الساعة 7:30 بتوقيت موسكو يوم 8 يونيو الجاري، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بريانسك وبيلجورود وكالوجا وتولا وأوريول وكورسك، ومنطقة موسكو وفوق أراضي جمهورية القرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة الدفاع الجوي روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان