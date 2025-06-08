إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير شرعية وتنتهك القانون الدولي



وكالات

أدانت الخارجية الإيرانية بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات إيرانية وغير إيرانية بذريعة التعاون التجاري والمصرفي مع طهران.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي بالإضافة إلى كونها غير قانونية وتنتهك المبادئ والقواعد القانونية الدولية، دليل آخر على العداء العميق والمستمر للنظام الحاكم في أمريكا ضد الشعب الإيراني"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد: "مما لا شك فيه أن العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي صُممت وتُنفذ بهدف تصعيد الضغط على كل مواطن إيراني وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ستزيد من عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن إيران وحقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الأطماع الأمريكية".

من جهته قال رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، إنه لم يتم حتى الإشارة إلى رفع العقوبات في مقترح الولايات المتحدة.

وأضاف: "لا يقبل أي منطق عقلاني اتفاقًا مفروضًا ودون رفع العقوبات"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد على أن إيران مستعدة في مقابل رفع العقوبات، مع الحفاظ على تخصيب اليورانيوم على أراضيها، أن تبذل الجهود اللازمة لبناء الثقة لإثبات سلمية الأنشطة النووية.

وقال: "يجب على رئيس الولايات المتحدة الواهم أن يعلم أنه إذا كان يبحث عن اتفاق، فعليه تغيير نهجه والتوقف عن تقسيم العمل مع اسرائيل ومتابعة أفكار نتنياهو الفاشلة".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.