الدفاع الجوي الروسي يدمر 61 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

وم الأحد، إن الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر 61 مسيرة أوكرانية في الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المسيرات الأوكرانية المدمرة حلقت فوق مقاطعات بريانسك وبيلجورود وكالوجا وتولا وأوريول وكورسك وموسكو وفوق شبه جزيرة القرم.

من ناحيته، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد، وفقا لسكاي نيوز.

وقال المسؤول الروسي، إن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات، مضيفا أن قوات الأمن تواصل أعمال التحقق من موقع الحادث.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة.

قالت الوزارة في بيان لها: "ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوجا وسمولينسك وموسكو.