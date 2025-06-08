5 شهداء و120 مصابًا في إطلاق نار أمام مراكز توزيع المساعدات بغزة



وكالات

استشهد فلسطينيًا، بينما أصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين أمام مركز توزيع مساعدات غرب رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية وطائراته وآلياته النار على تجمعات أمام مركز لتوزيع المساعدات.

وتم إطلاق النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات أسفر عن ارتقاء 4 شهداء ووقوع 120 إصابة.

وسمح الاحتلال سمح بوصول عدد من الفلسطينيين إلى نقطة لتوزيع المساعدات جنوب محور نتساريم، لاستلام طرود غذائية، وقد وصلت أعداد كبيرة إلى هذه النقطة لكن عددًا كبيرا منهم لم يتمكن من استلام المساعدات.

وهذه النقطة تم اغلاقها من الشركة بعد ساعة ونصف من العمل، وفقا لما ذكرته الغد.

كما تم الإعلان عن ارتقاء شهيد ووقوع عدد من المصابين بعد قيام دبابات الاحتلال بإطلاق النار صوب المواطنين جنوبي محور نتساريم.

وذكر شهود عيان أن القوات الأميركية المتواجده داخل نقطة توزيع المساعدات جنوب محور نتساريم كانت تقوم برش غاز الفلفل على وجوه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

كما قامت قناصة جيش الاحتلال بفتح النار على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح فيما ارتقى شهيد ونُقل جثمانه إلى مستشفى العودة بالنصيرات.

من ناحية أخرى، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين بمنطقة المواصي الشمالية، غربي خان يونس.

وكان 18 شهيدًا قد ارتقوا في غارات وإطلاق نار على مناطق متفرقة من خان يونس وغربي مدينة رفح، بينهم 6 استشهدوا إثر إطلاق النار على تجمع قرب مركز مساعدات غربي رفح.