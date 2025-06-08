خلال ساعتين.. الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيّرات قرب موسكو



وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيّرة حاولت تنفيذ هجوم على محيط العاصمة موسكو خلال الساعتين الماضيتين.

أوضح سوبيانين في منشور عبر "تليجرام"، أن فرق الطوارئ تعمل حاليا في مواقع سقوط حطام الطائرات، وفقا لروسيا اليوم.

وتزامن الهجوم مع فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو، في خطوة احترازية لحماية سلامة الطيران المدني.

من جهة أخرى، أفيد أن حطام إحدى الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بأسطح منازل خاصة ونوافذ مزدوجة في مقاطعة كالوغا، دون وقوع خسائر بشرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات الأمنية في الأجواء الروسية، وسط تكرار محاولات استهداف العاصمة بطائرات دون طيار.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.