ترامب يقدم نصيحة لـ فانس بشأن إيلون ماسك.. ماذا قال؟



وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس دونالد ترامب نصح نائبه "جي .دي. فانس" بالامتناع عن انتقاد رجل الأعمال إيلون ماسك من أجل ترك مجال لعودته.

وأضافت الصحيفة في تقرير: "لم يرغب ترامب في أن يؤدي الرد الحاد من فانس إلى تفاقم الموقف وهي استراتيجية كانت تترك مجالا لإعادة بناء الجسور"، وفقا لروسيا اليوم.

ونقلت عن مصدر أن ترامب قال لفانس: "أن يكون دبلوماسيا في سلوكه العلني"، لكي يكون أكثر حذرا في تصريحاته عن ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ماسك دعم ترامب وفانس في انتخابات 2024، ثم ترأس جهازا جديدا لتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.

إلا أن برنامجه لخفض النفقات المالية، كما تعترف الإدارة الأمريكية، لم يحقق حتى الآن النتائج المتوقعة.

حدث الخلاف بين ترامب وماسك هذا الأسبوع بعد انتقادات وجهها ماسك لمشروع قانون الضرائب وخفض النفقات الذي يدعمه البيت الأبيض.

وسرعان ما تحول النقاش إلى هجمات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل في الأوساط السياسية والتجارية الأمريكية.

وبحسب مصدر لـ"بلومبرغ" مطلع على الوضع، فقد حث الرئيس الأمريكي فانس شخصيا على اتخاذ موقف متحفظ تجاه ماسك قبل تسجيل حلقة بودكاست.

من جانبه، أكد فانس نفسه أنه لا يعتبر الخلاف بين ترامب وماسك أمرا لا رجعة فيه.