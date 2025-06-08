ماركو روبيو: الهجوم على عضو الشيوخ في كولومبيا تهديد مباشر للديمقراطية



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تدين محاولة اغتيال عضو مجلس الشيوخ الكولومبي ميجيل أوريبي، واصفا الهجوم بأنه "نتيجة للغة الأيسار" العنفية لحكومة كولومبيا.

وكتب روبيو على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال عضو مجلس الشيوخ ميجيل أوريبي، إن هذا هجوم مباشر على الديمقراطية ونتيجة للغة الأيسار العنفية الصادرة عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية".

وأضاف أن على رئيس كولومبيا جوستافو بيترو خفض مستوى الخطاب الاستفزازي وحماية المسؤولين الكولومبيين، مشددا على أن الجناة يجب أن يحاكموا.

وكانت إذاعة "بلو راديو" أفادت سابقا، أن عضو مجلس الشيوخ أوريبي الذي كان يرغب في أن يصبح مرشحا في انتخابات رئاسة كولومبيا المقرر إجراؤها عام 2026، تعرض للهجوم مساء السبت أثناء إلقائه خطابا علنيا في العاصمة بوجوتا، إذ أصيب بطلقة نارية في الرأس أو العنق.

ونقلت "بلو راديو" عن مصادر أن عضو مجلس الشيوخ في حالة حرجة.

وأعلن عمدة بوجوتا كارلوس فرناندو جالان عن اعتقال المشتبه به.

ووفقا لصحيفة "التييمبو"، تبين أن المعتقل هو مراهق يبلغ من العمر 15 عاما اقترب من عضو مجلس الشيوخ مسافة متر ونصف تقريبا وأطلق النار على ظهره نحو 6 مرات.

وتقوم السلطات بالتحقق مما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في الهجوم.