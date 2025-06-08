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حاولت استهداف موسكو.. روسيا تُدمر مسيرة أوكرانية

06:59 ص الأحد 08 يونيو 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحاول استهداف العاصمة الروسية فجر اليوم الأحد.

وقال المسؤول الروسي، إن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو إصابات، مضيفا أن قوات الأمن تواصل أعمال التحقق من موقع الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن قيام قوات الدفاع الجوي التابعة لها، بإسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات روسية عدة، وفقا لسكاي نيوز.

قالت الوزارة في بيان لها: "ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبيّنت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مقاطعات كورسك وبريانسك وكالوجا وسمولينسك وموسكو".

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