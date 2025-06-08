حريق في مصنع بمقاطعة تولا الروسية بسبب مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلن حاكم مقاطعة تولا الروسية دميتري ميليايف، اندلاع حريق في مصنع "أزوت" في المقاطعة جراء سقوط طائرة مسيرة، وتم إخماده.

ولم يسجل أي تجاوز لمستوى التلوث المسموح به، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب ميليايف على منصة "تليجرام": "تواصل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية حماية سكان تولا من هجمات العدو، حيث أُسقطت عدة مسيرات".

وتابع: "نتيجة لسقوط مسيرة، اندلع حريق في مصنع "أزوت"، وتم إخماد الحريق، ولم يسجل أي تجاوز لمستوى التلوث المسموح به".

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية، أصيب شخصان بجروح، وحياتهما ليست في خطر.

وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وتحاول القوات الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا.

وقوات الدفاع الجوي الروسية تعترض الطائرات المعادية.