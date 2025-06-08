

وكالات

أعلنت شبكة "سي إن إن" نقلا عن الشرطة الوطنية الكولومبية، أن المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي تعرّض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية انتخابية بالعاصمة بوغوتا.

وقال عمدة بوغوتا، كارلوس غالان، في تصريح رسمي، إن أوريبي نُقل لتلقي الرعاية الطبية العاجلة عقب الهجوم الذي وقع في منطقة فونتيبون.

وأضاغ أن شبكة مستشفيات العاصمة وُضعت في حالة تأهب قصوى تحسّبا لاحتمال الحاجة إلى نقله إلى إحدى مراكز العلاج، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن حالة أوريبي، البالغ من العمر 39 عاما، حرجة، فيما أعلنت السلطات الكولومبية إلقاء القبض على مشتبه به في موقع الحادث.

وفي بيان رسمي، قال حزب الوسط الديمقراطي المحافظ، الذي ينتمي إليه أوريبي، إن المرشح كان يشارك في فعالية انتخابية عندما أُصيب بطلق ناري في الرأس.

وتسود حالة من الترقب والقلق في الأوساط السياسية الكولومبية مع تصاعد المخاوف من تأثير الحادث على سير العملية الانتخابية في البلاد.