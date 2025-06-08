ترامب يهدد بتدخل الحكومة الفيدرالية للتصدي لأعمال الشغب والنهب



وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاكم كاليفورنيا ورئيسة بلدية لوس أنجلوس بتدخل الحكومة الفيدرالية للتصدي لأعمال الشغب والنهب بـ"الطريقة التي تنبغي".

وقال الرئيس الأمريكي، إن الحكومة الفيدرالية ستتدخل في حال عجز حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، عن احتواء ما وصفه بـ"أعمال الشغب والنهب"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب في منشور على منصته الخاصة في تروث سوشيال: "إذا لم يتمكن الحاكم نيوسوم ورئيسة البلدية باس من القيام بوظائفهما، وهو ما يعرف الجميع أنهما لا يستطيعان فعله، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وتحل المشكلة بالطريقة التي ينبغي حلها بها".

وفي سياق متصل، كشف توم هومان، الرئيس السابق لوكالة الهجرة والجمارك، أن الحرس الوطني سيتم استدعاؤه الليلة لمواجهة المظاهرات المتصاعدة في مدينة لوس أنجلوس، احتجاجا على أنشطة أعوان الهجرة وترحيل المهاجرين.

وتشهد عدة مناطق في لوس أنجلوس توترا متزايدا بعد خروج مظاهرات مناهضة لسياسات الهجرة، تخللتها بعض الحوادث التي وصفتها السلطات بـ"المقلقة".