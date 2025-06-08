بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية



وكالات

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، عن تفشي عدوى السالمونيلا، مع إصابة العشرات في 7 ولايات بالغرب والغرب الأوسط من البلاد بحالات مرضية.

وسحبت شركة "أوجاست إيج" نحو 1.7 مليون بيضة، بعد توزيعها في المتاجر بين شهري فبراير ومايو الماضيين، لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفقا لإعلان نشر الجمعة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 79 شخصا في 7 ولايات أصيبوا بسلالة من السالمونيلا مرتبطة بهذا البيض، نقل 21 منهم إلى المستشفى، وفقا لسكاي نيوز.

وتشمل عمليات السحب ولايات أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنج، وفقا لسكاي نيوز.

وتشمل أعراض التسمم بالسالمونيلا الإسهال والحمى والقيء الشديد والجفاف وتشنجات المعدة، بينما يتعافى معظم المصابين خلال أسبوع.

إلا أن العدوى قد تكون خطيرة على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة، وقد تستدعي دخول المستشفى.