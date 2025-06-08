

وكالات

قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إن العسكريين الروس يحاصرون مجموعة من القوات الأوكرانية في قرية رادكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضاف الخبير: "رجالنا يعملون حاليا لفرض تطويق كامل على مجموعة من عناصر العدو التي اتخذت مواقعها في قرية رادكوفكا ومحيطها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن المجموعات المسلحة الأوكرانية المتمركزة بالقرب من رادكوفكا اتخذت وضع الدفاع الدائري.

وفي الوقت الحالي، لا يزال العدو يسيطر على منطقة صغيرة جنوب غرب القرية، ومن خلالها تقوم قوات نظام كييف بنقل العناصر والموارد وتعويض الخسائر.

وأكد ماروتشكو، أن العدو لديه تحصينات جدية للغاية في هذه المنطقة، والتضاريس صعبة، لكن رجالنا يتعاملون معهم.

وفي 4 يونيو أفاد الخبير، أن المقاتلين الروس بدأوا في تشكيل جيب ناري لمجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة بالقرب من رادكوفكا.

في نهاية مايو، قال ماروتشكو، إن الجيش الروسي باشر بتشكيل قسم جديد من المنطقة العازلة على الحدود بين مقاطعتي بيلجورود وخاركوف، مع مواصلة تعزيز الضغط على مواقع القوات الأوكرانية في مناطق مجاورة.