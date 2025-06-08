شهيد ومصابون برصاص الاحتلال في الضفة الغربية



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب وإصابة 2 آخرين، أحدهما بحالة خطيرة، برصاص الاحتلال، قرب بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، إن شابا يُدعى مصطفى علي إسماعيل طلول، 30 عامًا، استشهد، فيما أصيب مواطنان اثنان، أحدهما حالته خطيرة، بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليهم قرب بلدة الظاهرية، بحسب الغد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية ومحلية وطبية، أن الضحايا من بلدة إذنا، غربي الخليل، قرب جدار الفصل العنصري ببلدة الظاهرية.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال، في أثناء مروره بمركبة أجرة بمنطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب بالرصاص الحي في اليد في منطقة جبل النصر، وتم نقله إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة ونشرت فرق المشاة في شوارعها، والقناصة على أسطح بنايات عدة وفي ساحة البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي وتحليق لطائرة مُسيَّرة في سماء البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزا بآليات عسكرية، وجابت شوارعها، وسط اندلاع مواجهات.