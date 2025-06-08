أمريكا.. تفشي السالمونيلا في 7 ولايات وسحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق

واشنطن - (أ ب)

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، تفشي عدوى السالمونيلا وإصابة العشرات في سبع ولايات تقع في الغرب والغرب الأوسط من البلاد بحالات مرضية، ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من البيض من الأسواق.

وقامت شركة "أوجاست إيج كامباني" بسحب نحو 1.7 مليون بيضة من النوع البني العضوي والبيض البني من مزارع غير مغلقة، تم توزيعها في متاجر البقالة بين شهري فبراير ومايو، وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفقا لإعلان نُشر يوم أمس الجمعة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن 79 شخصا في سبع ولايات أُصيبوا بسلالة من السالمونيلا مرتبطة بهذه البيضات، وتم نقل 21 منهم إلى المستشفى.

وتشمل عمليات السحب ولايات أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنج.

وتشمل أعراض التسمم بالسالمونيلا الإسهال والحمى والتقيؤ الشديد والجفاف وتشنجات المعدة، ويتعافى معظم الأشخاص المصابين خلال أسبوع.

إلا أن العدوى قد تكون خطيرة على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وقد تستدعي دخول المستشفى.