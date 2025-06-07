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انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وسط جنين

11:26 م السبت 07 يونيو 2025

انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وسط جنين

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وكالات

قالت مصادر للجزيرة إن عبوة ناسفة انفجرت بآلية عسكرية إسرائيلية وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قالت نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن حكومة إسرائيل عصابة إجرام برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بتقديم مقترح لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحماس لإعادة كافة الأسرى وإنهاء الحرب.

ودعت عائلات الأسرى المبعوث الأمريكي ويتكوف، إلى تجاهل خطة نتنياهو لإطالة الحرب لأجل غير مسمى.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن التوصل لاتفاق هو المسار الوحيد لإعادة الأسرى أحياء وليست الحرب.

ووجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة لنتنياهو، قائلة: "أنت تعمل ضد مصالح الشعب ومصالح إسرائيل بمعارضتك لوقف الحرب وإعادة الأسرى لاعتبارات سياسية".

وشددت عائلات الأسرى، على أن على نتنياهو أن يقدم مقترحا بوقف الحرب وإعادة جميع الأسرى مرة واحدة.

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