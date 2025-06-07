إيران: فرض عقوبات أمريكية على قضاة الجنائية الدولية تصرف بشع

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، إن فرض عقوبات أمريكية على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية بسبب قيامهم بواجباتهم القضائية يعد تصرفا بشعا.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة تستغل نفوذها لضمان إفلات إسرائيل من العقاب على ارتكابها جرائم مروعة وتطهيرا عرقيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بصدد فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيق المحكمة في مزاعم بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة والضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها ستقوم بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لقضاة المحكمة، وهم من بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا.

وتعد هذه الخطوة الأحدث التي اتخذتها الإدارة لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بسبب تحقيقاتهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأشخاص الأربعة بشكل فعال في إجراءات غير مشروعة وبلا أساس من جانب المحكمة ضد أمريكا أو حليفتنا المقربة، إسرائيل".