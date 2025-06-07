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تقرير: ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل

10:41 م السبت 07 يونيو 2025

ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التا

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(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تمكنت من إخراج كميات هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية حصلت على مجموعة كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة لإسرائيل، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بخططها ومنشآتها النووية.

وفي بيان صدر قبل 17 يوما، كشفت منظمة الأمن الداخلي (الشين بيت) وشرطة إسرائيل عن اعتقال "روي مزراحي" و"الموج آتياس"، وهما شابان في الرابعة والعشرين من عمرهما من منطقة "نشر" في شمال الأراضي المحتلة (حيفا)، بتهمة التعاون مع إيران، بحسب مهر.

وأفادت المصادر بأن عملية الحصول على الوثائق المذكورة قد تمت منذ فترة، لكن الحجم الكبير للوثائق وضرورة نقل جميع الشحنات بشكل آمن إلى داخل البلاد، استدعى اتخاذ تدابير للسرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية المنشودة.

كما أكدت المصادر المطلعة للإذاعة والتلفزيون أن وفرة الوثائق كانت بمستوى يتطلب وقتا كبيرا لمراجعتها ومشاهدة الصور والأفلام المرتبطة بها.

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