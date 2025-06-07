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يائير غولان: حرب غزة لا نهاية لها ويجب إنهاؤها فورا

10:24 م السبت 07 يونيو 2025

يائير غولان

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وكالات

قال زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إن "هذه الحرب -في قطاع غزة- طويلة لا نهاية لها ويجب إنهاؤها فورا وإعادة الأسرى".

كان غولان، انتقد نهج الحكومة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة، واصفًا سياساتها بأنها “جنونية”، وداعيًا إلى التوصل لتسوية مع حركة حماس.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن غولان قوله إن “المستوى السياسي لا يزال يرفض تحديد أهداف واضحة للحرب”، مشددًا على ضرورة إعلان أهداف يمكن تحقيقها بشكل صريح.

وأضاف أن الحكومة “تخلت فعليًا عن الأسرى”، وأن القيادة العسكرية باتت في موقف صعب أمام القيادة السياسية بسبب غياب الوضوح في الرؤية.

وأكد غولان أن مواصلة التصعيد دون تحديد أهداف قابلة للتحقيق يقود البلاد إلى مأزق، مطالبًا بالتحرك نحو تسوية سياسية تنهي الصراع.

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