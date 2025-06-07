حركة المجاهدين الفلسطينية تعلن استشهاد قائدها أسعد أبو شريعة

وكالات

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان، القيادي أسعد أبو شريعة الأمين العام والمؤسس للحركة وقائد جناحها العسكري في جريمة اغتيال إسرائيل استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية، إن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك الإسرائيليين نفذا هجوما استهدف منزل أسعد أبو شريعة قائد تنظيم المجاهدين في غزة ويُقدر أنه استشهد في الهجوم.

وفي بيان مشترك، قال الجيش والشاباك: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، تم اليوم (السبت) اغتيال أسعد أبو شريعة في مدينة غزة، والذي شغل في السنوات الأخيرة منصب قائد تنظيم (كتائب المجاهدين) في قطاع غزة".

وأوضح البيان، أن "أبو شريعة شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنة نير عوز، وكان من قادة السابع من أكتوبر، وشارك بشكل مباشر في أسر شيري، أريئيل وكفير بيباس كما شارك في أسر الزوجين جادي حجاي وجودي لين وينشتاين، وكذلك في أسر نتافونج بينتا ومواطن أجنبي آخر لا يزال محتجزاً لديهم".

وأشار البيان، إلى أنه "في إطار منصبه كقائد للتنظيم، عمل أبو شريعة على تجنيد عناصر في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، من خلالهم نفذ عمليات وأعمال عدائية. وخلال الحرب، شارك التنظيم بقيادته في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وخاض مواجهات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".