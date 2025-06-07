(د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية أن من المحتمل أن واقعة دهس سيارة لمجموعة من الأشخاص في مدينة باساو، جاءت على خلفية علاقة عائلية.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى؛ ومن بين هؤلاء زوجة قائد السيارة والبالغة من العمر 38 عاما وابنتهما البالغة من العمر خمسة أعوام.

وكانت الشرطة الألمانية قالت قبل وقت قصير إن رجلا قاد سيارة ودهس بها مجموعة من الأشخاص مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص في مدينة باساو جنوب البلاد، مضيفة أنها لا تستبعد أن يكون الحادث متعمدا.

وتقع باساو على الحدود الألمانية مع النمسا، على بعد نحو 150 كيلومترا شرقي ميونخ.

ولم تُعرف بعد درجة خطورة الإصابات. وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق أنها لا تستبعد أن يكون الرجل قد تعمّد توجيه السيارة نحو المجموعة.

وقد تم اعتقال السائق، البالغ من العمر 48 عامًا، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أدلى بأية أقوال حول الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة: «الشرطة الجنائية موجودة في الموقع وتولت التحقيقات».

وكان مارة أبلغوا الشرطة التي دعت الشهود إلى التواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في باساو.

ويُذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، اقتحمت سيارة موكبًا احتجاجيًا في ميونخ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، توفي اثنان منهم لاحقًا في المستشفى، هما امرأة وابنتها الصغيرة.