وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه لم يحاول تنفيذ عملية لإنقاذ الجندي الأسير متان تسنجاوكر.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عائلة الأسير متان تسنجاوكر قالت إنها ما زالت تنتظر ردا رسميا من المؤسسة الأمنية، كما سمحت بتداول صورة ابنها التي نشرتها حماس.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، قوله إن لا علم لهم بمحاولات إنقاذ الأسرى في غزة، مؤكدة أن الجيش على تواصل مباشر مع جميع عائلات الأسرى ويبلغهم بأي معلومات جديدة.

وقبل وقت قليل، وجّه المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تحذيراً شديد اللهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصير الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال أبو عبيدة إن قوات الاحتلال تحاصر موقعاً يوجد فيه الأسير تسنجاوكر، محملاً الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته في حال نفذت محاولة لاستعادته بالقوة.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب تحتفظ بالأسير منذ عام وثمانية أشهر، مشدداً على أن أي محاولة لإنقاذه بالقوة ستنتهي بالفشل، وأن مصيره سيكون القتل، مؤكداً أن المسؤولية في هذه الحالة تقع بالكامل على عاتق جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالتشديد على أن الكتائب أوفت بما عليها بالحفاظ على حياة الأسير طوال الفترة الماضية، وأن "من أنذر فقد أعذر".