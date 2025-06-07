حماس: لا علم لنا بالتهديدات المزعومة لمؤسسة "غزة الإنسانية"

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول في حماس، السبت، إن الحركة لا علم لها "بالتهديدات المزعومة" من الحركة التي قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها لا تعمل اليوم بسببها.

كانت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة قالت إنها علقت توزيع المساعدات اليوم بسبب ما وصفتها بتهديدات مباشرة من حماس ضد عملياتها، وفق زعمها.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، السبت، إن 71 ألف طفل في غزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأكد الأغذية العالمي، أنه مع اقتراب المجاعة تحتاج العائلات في غزة بشكل عاجل للطعام للبقاء على قيد الحياة.