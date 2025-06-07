مؤسسة "غزة الإنسانية" تزعم تعليق توزيع المساعدات بسبب تهديدات من حماس

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، السبت، إن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة تقول إنها علقت توزيع المساعدات اليوم بسبب ما وصفتها بتهديدات مباشرة من حماس ضد عملياتها، وفق زعمها.

في المقابل، أكد مسؤول في حماس، أن الحركة لا علم لها "بالتهديدات المزعومة" من الحركة التي قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها لا تعمل اليوم بسببها.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، السبت، إن 71 ألف طفل في غزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأكد الأغذية العالمي، أنه مع اقتراب المجاعة تحتاج العائلات في غزة بشكل عاجل للطعام للبقاء على قيد الحياة.