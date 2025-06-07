ترامب يهدد ماسك "بعواقب وخيمة" ويؤكد: علاقتنا انتهت

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشاره السابق الملياردير إيلون ماسك بعواقب وخيمة في حال أقدم على تمويل المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات ضد مرشحي الحزب الجمهوري الذين يصوّتون لصالح مشروع قانون الميزانية الشامل.

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال ترامب: "إذا فعل (ماسك) ذلك، فسيتعين عليه مجابهة العواقب.. عواقب وخيمة للغاية"، دون الكشف عن طبيعة تلك العواقب.

وأكد ترامب، عدم رغبته لإصلاح العلاقات مع ماسك بعد الخلاف الذي بدأ بينهما بشكل علني، موضحا أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس "انتهت".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يخطط للتحدث مع ماسك قريبا، مضيفا: "أن مشغول للغاية بأمور أخرى ولا أنوي التحدث معه".

واتهم ترامب، مستشاره السابق إيلون ماسك بأنه "لا يحترم منصب الرئيس"، قائلا: "إنه أمر غاية في السوء؛ ماسك لا يُظهر احتراما كبيرا.. لا يمكن إهانة منصب الرئيس".

وكان ماسك، شارك عدّة تغريدات على منصة "إكس" يربط فيها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير الأمريكي المتهم في قضايا الإتجار بالجنس جيفري إبستين.

ورد ترامب على ذلك الاتهما، قائلا: "ذلك يُسمى خبر قديم.. إنه خبر قديم، جرى الحديث عنه لسنوات، وحتى محامي إبستين أكد أنه لا علاقة لي به".

وفي الأيام التي سبقت الخلاف العلني مع ترامب، انتقد ماسك مشروع قانون الإنفاق الذي يقوده الجمهوريون والذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي.

في المقابل، عبّر ترامب يوم الخميس الماضي، عن خيبة أمله "لأن ماسك كان على دراية بكافة التفاصيل الخاصة بهذا القانون.. أشعر بخيبة أمل تجاه إيلون، لقد ساعدته كثيرا".

وعقب تصريحات ترامب في المكتب البيضاوي، شارك ماسك عدّة منشورات يدعو فيها لعزل الرئيس الأمريكي، فضلا عن مهاجمة أجندته الجمركية التي قال عنها الملياردير الأمريكي إن من شأنها أن تتسبب في ركود خلال الفترة المقبلة.

ورد ترامب في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، بأنه لا يمانع انقلاب ماسك عليه، موضحا: "لكن كان عليه أن يفعل ذلك قبل أشهر"، مشددا على أم مستشاره السابق كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون قبل إقراره.

وكتب ترامب يوم الخميس، على حسابه في "تروث سوشيال" "أفضل طريقة لتوفير مزيد من المال في ميزانيتنا، مليارات الدولارات، هي إنهاء الدعم الحكومي وعقود إيلون ماسك"، في إشارة إلى العقود الفيدرالية مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، مضيفا "لطالما فوجئت بأن بايدن لم يقم بذلك".

وأوضح ترامب في تصريحاته لشبكة "إن بي سي نيوز"، أنه لم يفكر بعد في اقتراحه بشأن إلغاء العقود الفيدرالية مع شركات ماسك.

إلى جانب ذلك، شكك الرئيس الأمريكي في أن تعرّض معارضة ماسك لمشروع القانون فرص نجاحه للخطر، معربا عن ثقته في أن المشروع سيتم تمريره في مجلس الشيوخ قبل يوم 4 يوليو المقبل.

وأكد ترامب، أنه لم يسبق للحزب الجمهوري أن كان موحدا كما هو الحال الآن: "لك يكن كذلك أبدا.. بل إنه أكثر تماسكا مما كان عليه قبل 3 أيام".

يرى الرئيس الأمريكي، أن خلافه الحالي مع إيلون ماسك جعل المشرّعين يدركون فوائد المشروع: "أعتقد أن ماسك أبرز نقاط قوة مشروع القانون لأن من لم يكونوا بنفس القدر من التركيز باتوا يركّزون عليه الآن، وأدركوا مدى جودته، لذا؛ من هذا المنطلق كان هناك دعم كبير.. لكنني أعتقد أن إيلون ماسك يكون كئيبا ومحطم القلب إلى هذا الحد".