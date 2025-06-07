(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الجانب الأوكراني أجّل تسليم الجثث وتبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى.

وفي بيان صادر عن ألكسندر زورين، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حول استعداد روسيا لإطلاق صفقة التبادل مع أوكرانيا، جاء فيه: "في 6 يونيو الجاري، بدأت روسيا إعادة أكثر من 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين متوفين، بالإضافة إلى تبادل أسرى الحرب"، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وبحسب البيان، وصل رتل يحمل 1212 جثة لجنود أوكرانيين متوفين إلى منطقة التبادل، ويجري تجهيز 4 قطارات أخرى، يحمل كل منها 1200 جثة، للإرسال.

وأوضح أن موسكو على أتم الاستعداد لتنفيذ اتفاقيات إسطنبول، وهي مستعدة لتسليم جميع جثث العسكريين إلى كييف، وإجراء عملية التبادل وفقا للصيغة المقررة.

وتم تسليم قائمة تضم 640 اسما إلى كييف، لكنها لم تحدد بعد موعدا لعودة هؤلاء الأشخاص ونقل العدد المقابل من أسرى الحرب الروس.