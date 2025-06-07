الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، السبت، إن 71 ألف طفل في غزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأكد الأغذية العالمي، أنه مع اقتراب المجاعة تحتاج العائلات في غزة بشكل عاجل للطعام للبقاء على قيد الحياة.

‌‏وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة، أنها لم توزع مساعدات اليوم لأن حماس هددت عملياتها مباشرة.

ودرست وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح مؤسسة "غزة الإنسانية" الجديدة، في خطوة تهدف لتعزيز الدعم المدني والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطّلعة أن الإدارة الأمريكية تدرس هذا التمويل ضمن إطار دعم طويل الأمد يركّز على توفير الإغاثة والمساعدات الأساسية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع.