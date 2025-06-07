وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنجاوكر ويبدو فيها على فراش ويخضع للعلاج.

وتُظهر الصورة المركّبة، صورة للجندي الإسرائيلي مُلصقة على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون مخضبة بالدماء في إشارة تحذيرية بأنها تحوي أشلاء الأسير الإسرائيلي، كتبت عليها "لن يعود حيًا".

كتائب القسـ.ـام تنشر #صورة لأول مرة للجندي الأسير متان تسنغاوكر ويبدو فيها على فراش ويخضع للعلاج#الجزيرة pic.twitter.com/8tUOqVQk3Q — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 7, 2025

وقبل وقت قليل، وجّه المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تحذيراً شديد اللهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصير الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال أبو عبيدة إن قوات الاحتلال تحاصر موقعاً يوجد فيه الأسير تسنجاوكر، محملاً الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته في حال نفذت محاولة لاستعادته بالقوة.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب تحتفظ بالأسير منذ عام وثمانية أشهر، مشدداً على أن أي محاولة لإنقاذه بالقوة ستنتهي بالفشل، وأن مصيره سيكون القتل، مؤكداً أن المسؤولية في هذه الحالة تقع بالكامل على عاتق جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالتشديد على أن الكتائب أوفت بما عليها بالحفاظ على حياة الأسير طوال الفترة الماضية، وأن "من أنذر فقد أعذر".