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عبد العاطي ونظيره القبرصي يتبادلان الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية

05:44 م السبت 07 يونيو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، اليوم السبت، فى إطار التواصل الدورى لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية.

وثمن عبد العاطى الروابط التاريخية التى تجمع مصر وقبرص، معرباً عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وعلى رأسها تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن مواصلة التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير لدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لوقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق للعمل على الحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

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بدر عبد العاطي القضايا الدولية والإقليمية وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية قبرص
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