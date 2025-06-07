سرايا القدس: قصفنا تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شمال خان يونس

وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، وجه تحذيراً شديد اللهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصير الأسير الإسرائيلي متان تسنغاوكر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال أبو عبيدة إن قوات الاحتلال تحاصر موقعاً يوجد فيه الأسير تسنغاوكر، محملاً الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته في حال نفذت محاولة لاستعادته بالقوة.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب تحتفظ بالأسير منذ عام وثمانية أشهر، مشدداً على أن أي محاولة لإنقاذه بالقوة ستنتهي بالفشل، وأن مصيره سيكون القتل، مؤكداً أن المسؤولية في هذه الحالة تقع بالكامل على عاتق جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالتشديد على أن الكتائب أوفت بما عليها بالحفاظ على حياة الأسير طوال الفترة الماضية، وأن “من أنذر فقد أعذر”.