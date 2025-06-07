بزشكيان: لا نسعى لإنتاج سلاح نووي ومستعدون للتفتيش في أي وقت

وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، أن طهران لا تسعى لإنتاج السلاح النووي.

وقال بزشكيان، إن إيران مستعدة لعمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أي وقت.

وذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر، أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على آلاف الوثائق الحساسة الخاصة بمنشآت إسرائيل النووية.

وأشارت المصادر، إلى أن المستندات تشمل وثائق ومقاطع مصورة تخص المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدة أن عملية نقل المستندات والوثائق إلى داخل إيران تطلبت وقتا وجهدا كبيرين.

وأوضحت المصادر، أنه تم تأخير الإعلان عن العملية بهدف نقل الوثائق بشكل آمن إلى إيران.