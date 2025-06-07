بكين تلمح لإمكانية الموافقة لتصدير المعادن النادرة إلى أوروبا

بكين - (د ب أ)

ألمحت الصين إلى احتمال تسريع وتيرة عملية معالجة طلبات الشركات الأوروبية لتصدير المعادن النادرة- اللازمة لإنتاج الإلكترونيات الحديثة.

وقال متحدث إن وزارة التجارة تستعد لفتح " قناة خضراء" لطلبات معينة من أجل تسريع عملية المراجعة.

وأضاف المتحدث أنه في المقابل يأمل وزير التجارة وانج وينتاو أن يتخذ الجانب الأوروبي إجراءات لتسهيل تجارة المنتجات التكنولوجية المتقدمة مع الصين.

يذكر أنه في بداية أبريل الماضي، فرضت بكين قيودا على تصدير سبعة معادن نادرة و مغناطسيات مصنوعة منها، وذلك ضمن نزاعها الجمركي مع الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، يتعين على الشركات تقديم طلبات معقدة من أجل السماح بتصدير المواد الخام من الصين.

وتسببت القيود في إثارة مخاوف الشركات بأنحاء العالم، حيث أن المواد الخام تستخدم في السيارات الكهربائية وأجهزة الاستشعار وأجهزة أخرى.