أبو عبيدة يوجه تحذيرًا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي

وكالات

وجّه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، تحذيراً شديد اللهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مصير الأسير الإسرائيلي متان تسنغاوكر، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال أبو عبيدة إن قوات الاحتلال تحاصر موقعاً يوجد فيه الأسير تسنغاوكر، محملاً الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته في حال نفذت محاولة لاستعادته بالقوة.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب تحتفظ بالأسير منذ عام وثمانية أشهر، مشدداً على أن أي محاولة لإنقاذه بالقوة ستنتهي بالفشل، وأن مصيره سيكون القتل، مؤكداً أن المسؤولية في هذه الحالة تقع بالكامل على عاتق جيش الاحتلال.

وختم أبو عبيدة تصريحه بالتشديد على أن الكتائب أوفت بما عليها بالحفاظ على حياة الأسير طوال الفترة الماضية، وأن “من أنذر فقد أعذر”.