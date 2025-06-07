إيران تزعم الاستحواذ على وثائق سرية من منشآت نووية إسرائيلية

(وكالات)

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الحصول على آلاف الوثائق المصنفة "بالغة السرية"، والمتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، في عملية وُصفت بأنها "دقيقة ومعقدة" واستغرقت وقتًا طويلًا لتنفيذها ونقل محتواها إلى داخل إيران.

وبحسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن المستندات تشمل وثائق مكتوبة ومقاطع مصورة مرتبطة ببنية المرافق النووية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مواقع يُعتقد أنها تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتكتم استخباراتي كبير.

وأوضحت المصادر الإيرانية أن الإعلان عن هذه العملية تم تأجيله عمدًا لحين الانتهاء من نقل الوثائق بشكل آمن إلى داخل الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى حجم التعقيد الأمني الذي رافق العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المكان أو الطريقة التي تم بها اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ولم يصدر تعليق رسمي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة بشأن المزاعم الإيرانية، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي ذلك في ظل صدور تقارير بشأن نوايا إسرائيلية لشن هجوم على إيران في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.