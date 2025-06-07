رئيس البرلمان الروسي يحذر من تصاعد التوتر مع ألمانيا

موسكو - (د ب أ)

حذر رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، من تصاعد التوتر بين بلاده وألمانيا، وذلك في رسالة للنواب الألمان.

وقال فولودين في رسالة لقادة الأحزاب البرلمانية الرئيسية بألمانيا" النخبة الحاكمة الألمانية الحالية توجد مناخا للعمل على تفاقم الوضع وإثارة التوترات بين الدولتين".

وأضاف أن الأمر يتعلق بما إذا كان الشعب الألماني يريد المواجهة.

وقال فولودين، مشيرا إلى تزايد دعم برلين لكييف في الحرب بأوكرانيا، التي دخلت عامها الرابع الآن "نحن لا نريد ذلك، ولكن إذا وصل الأمر لهذا، إذن نحن مستعدون لذلك".

وأوضح: " نحن نعلم أن الحكومة الألمانية تخطط لإقامة منشأة لإنتاج الصواريخ في أوكرانيا. وهذا يعني أن ألمانيا تنخرط بصورة متزايدة في العمل العسكري ضد روسيا".

وأضاف: "أنتم تدركون إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك" في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الانتقادات بعد التصريحات التي أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أشاد بالولايات المتحدة لتحريرها ألمانيا من النازية خلال لقائه هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم فولودين ميرتس بعدم ذكر مساهمات الاتحاد السوفيتي الكبيرة لتحقيق الانتصار على ألمانيا النازية.