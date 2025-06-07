إسرائيل تزعم العثور على جثة محمد السنوار في خان يونس

(وكالات)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته عثرت على جثة يُشتبه في أنها تعود لمحمد السنوار، الشقيق الأصغر للقائد السابق في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار، وذلك خلال عملية عسكرية داخل مجمع المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة أن الجثة وُجدت داخل نفق تحت الأرض، إلى جانب ما لا يقل عن عشر جثث أخرى لمقاومين فلسطينيين، في إشارة إلى أن العملية جاءت ضمن مداهمات مستمرة تنفذها قوات الاحتلال داخل منشآت حيوية في القطاع.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من الجيش الإسرائيلي حول هوية الجثة، ربطت وسائل إعلام عبرية هذا التطور بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن فيها الأربعاء الماضي عن "اغتيال محمد السنوار"، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز قادة "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتلال هجماته المكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، معتمدًا في عملياته على اجتياحات برية واستهداف متكرر للمستشفيات والمراكز المدنية، بزعم ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة من المساس بالمرافق الطبية.

ويُذكر أن مجمع المستشفى الأوروبي، حيث قالت إسرائيل إنها عثرت على الجثة، كان هدفًا متكررًا للغارات والاجتياحات في الأشهر الماضية، وسط اتهامات فلسطينية للاحتلال باستخدام ذرائع أمنية لتدمير البنية الصحية في القطاع المحاصر.