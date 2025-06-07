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السعودية: الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

03:10 م السبت 07 يونيو 2025

الحجاج

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منى - (د ب أ)

رمى الحجاج اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى، أول أيام التشريق، الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا بهدي النبي محمد .

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، جاء ذلك وسط منظومة خدمية وأمنية متكاملة، وإجراءات تنظيمية دقيقة سهّلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الرمي جاءت "وفق خطة تفويج محكمة، نُفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء يسودها الطمأنينة والسكينة".

ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، لإكمال نسكهم، مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد.

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الحجاج رمي الجمرات أول أيام التشريق
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