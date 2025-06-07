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اعتراض دورية لـ "اليونيفيل" في جنوب لبنان

03:07 م السبت 07 يونيو 2025

قوات اليونيفيل

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بيروت - (د ب أ)

اعترض لبنانيون، اليوم السبت، دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية أن "عددا من الشبان على الطريق العام في بلدة صريفا، اعترضوا، اليوم، دورية تابعة لقوات اليونيفيل) كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني، دون أن تسجل أي حوادث تُذكر.

ووفق الوكالة، حضرت لاحقًا دورية تابعة للجيش إلى المكان، وعملت على معالجة الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أنه سبق ذلك، دخول دورية مؤللة كبيرة تابعة ل "اليونيفيل" إلى منطقة وادي السلوقي ، أيضًا من دون مؤازرة الجيش.

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