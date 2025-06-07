الكويت ترحب بقرار منظمة العمل الدولية منح فلسطين صفة "دولة مراقب"

الكويت - (د ب أ)

أعربت الكويت اليوم السبت عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، والذي تم اعتماده خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

‏وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم، أن "هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

‏كما جددت الوزارة "موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".