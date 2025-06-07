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الرئيس الفرنسي يزور جرينلاند الأسبوع المقبل

01:48 م السبت 07 يونيو 2025

إيمانويل ماكرون

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كوبنهاجن - (د ب أ)

من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرينلاند يوم 15 يونيو الجاري، رفقة رئيسة الوزراء الدنماركية، حسبما جاء في بيان رسمي اليوم السبت.

ويعتزم الرئيس ورئيسة الوزراء مناقشة الوضع الأمني في شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي مع رئيس وزراء جريلاند ينس فريدريك نيلسن، إضافة إلى قضايا أخرى مثل التنمية الاقتصادية والتغير المناخي والطاقة المتجددة.

يشار إلى أن جرينلاند حظيت باهتمام عالمي غير معتاد منذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تولى السلطة في يناير الماضي، إنه يريد السيطرة عليها.

وتتمتع جرينلاند بالحكم الذاتي بنسبة كبيرة، ولكنها جزء من مملكة الدنمارك.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زار قاعدة عسكرية أمريكية في شمال جرينلاند نهاية مارس الماضي.

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إيمانويل ماكرون جرينلاند رئيسة الوزراء الدنماركية
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