ترامب: أوكرانيا قدمت "ذريعة" للضربات الروسية الأخيرة

(وكالات)

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أوكرانيا مسؤولية تصعيد العمليات العسكرية الأخيرة، معتبرًا أنها قدمت ما وصفه بـ"الذريعة" لموسكو لتبرير القصف العنيف الذي شهدته المدن الأوكرانية مؤخرًا.

وقال ترامب: إن "ما قامت به كييف مؤخراً كان كفيلاً بإشعال رد روسي متوقع"، ملمحًا إلى أنه لم يتفاجأ بالغارات التي نُفذت ليلًا. وعبر عن انزعاجه مما آلت إليه التطورات، قائلاً: "كنت أعلم أن الضربة قادمة".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق، أنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امتدت لأكثر من ساعة، ناقشا خلالها التصعيد العسكري في الميدان، وخاصة الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك المطارات.

وكشف ترامب أنه وجه لبوتين طلبًا مباشرًا بعدم الرد على الضربات، لكنه أشار إلى أن الرئيس الروسي أبدى موقفًا حازمًا، مؤكداً أن "الرد حتمي"، وأن روسيا لم تَعُد تملك ترف تجاهل الهجمات على أراضيها.