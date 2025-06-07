كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت 7-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن بالأسواق في ثاني أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

استقرار الزيت والفول.. أسعار السلع الأساسية اليوم السبت بالأسواق

انخفاض الكوسة والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت