زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب إيران



طهران -(د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران اليوم السبت .

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وجودها في منطقة تصادم بين الصفائح التي تقع مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.