إسرائيل: لبنان علم مسبقا بوجود المنشأة المستهدفة بضاحية بيروت

(وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية كانت على معرفة مسبقة بوجود منشأة لتصنيع الطائرات المسيرة تابعة لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أسبوع من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت الموقع.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، إن الجيش اللبناني لم يتخذ أي إجراء ضد المنشأة التي تزعم أنها تُستخدم في تصنيع طائرات من دون طيار، رغم علمه بنشاط حزب الله في الموقع، وفق مزاعم الهيئة العبرية.

وكان مسؤول عسكري لبناني قد صرح، يوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي حال دون تمكن الجيش اللبناني من تفتيش الموقع في الضاحية الجنوبية قبيل القصف الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتمثل الغارة الأخيرة الرابعة من نوعها على الضاحية الجنوبية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال حيز التنفيذ أواخر نوفمبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.