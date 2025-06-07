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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتشال جثمان أسير من رفح

11:51 ص السبت 07 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم السبت، عن انتشال جثمان أسير يحمل الجنسية التايلاندية من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، في عملية وصفها بأنها "مشتركة" بين وحداته الاستخبارية والقتالية.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي إن الجثمان يعود للتايلاندي نتفونج فينطة، الذي كان قد أُسر من داخل كيبوتس "نير عوز" شرقي القطاع خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي. وأشار البيان إلى أن الأسير قُتل أثناء احتجازه لدى "كتائب المجاهدين".

وأضافت سلطات الاحتلال أن تنفيذ العملية استند إلى "معلومات استخبارية دقيقة" تم الحصول عليها خلال التحقيق مع أحد عناصر المقاومة الفلسطينية المحتجزين لديها، بحسب زعمها.

وزعم بيان جيش الاحتلال، أن "كتائب المجاهدين" تحتجز جثامين عدد من الأسرى، من بينهم شيري، وأريئل، وكفير بيباس، إضافة إلى جاد حاغي وجودي لين فاينشتاين، إلى جانب جثمان أجنبي آخر لم تُحدّد هويته.

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